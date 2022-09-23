المنتخب السعودي يتعادل سلبًا أمام الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض انتهت مباراة المنتخب السعودي أمام الإكوادور بالتعادل السلبي، وذلك في أول لقاء ودي بتوقف سبتمبر الدولي. وشهد الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب الإكوادور، وسط تألق مميز من الحارس محمد العويس، حيث تصدى لأكثر من كرة من قبل لاعبي الإكوادور. ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، استمر تألق محمد العويس الذي زاد عن مرماه ببسالة عند حلول الدقيقة الـ60، وحرم منتخب الإكوادور من تسجيل الهدف الأول. أخبار قد تهمك

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