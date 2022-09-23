فنلندا تمنع دخول الروس إلى البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات قرر رئيس فنلندا سولي نينيستو ولجنة مجلس الوزراء لشؤون السياسة الخارجية والأمن تقييد دخول الروس إلى البلاد، وإصدار التأشيرات لهم بموجب تصريح حكومي. وجاء في بيان نشر على موقع للحكومة: “قرر رئيس الجمهورية ولجنة مجلس الوزراء لشؤون السياسة الخارجية والأمن تقييد دخول المواطنين الروس، وإصدار التأشيرات لهم بموجب تصريح حكومي، تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تلحق بمكانة فنلندا الدولية”. أخبار قد تهمك

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