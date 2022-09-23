الدفاع المدني يشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لدول بريكس في إدارة الكوارث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شاركت ‏المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية في الاجتماع الوزاري الثالث لدول بريكس في إدارة الكوارث، الذي تم فيه إعلان بكين لوزراء دول بريكس في إدارة الكوارث، المتضمن محددات وأطر التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث.

واستعرض مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج – ممثل المملكة في الاجتماع الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي لدول بريكس – جهود المملكة العربية السعودية الوطنية والإقليمية والدولية في الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها، واستعرض مبادرات المملكة في هذا الشأن، من خلال إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، وإعداد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية المستدامة، وتبني أهداف إطار صنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030).

أخبار قد تهمك

وأشار اللواء الفرج إلى أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي استكمالاً لدور المملكة الحيوي في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي وتفعيل الشراكة الدولية للحد من الكوارث ومواجهتها وتجنب تأثيراتها في التنمية في جميع دول العالم.