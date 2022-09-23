أهالي الباحة يحتفلون باليوم الوطني الـ 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنوَّعت مظاهر الفرحة بين أهالي منطقة الباحة والمقيمين فيها من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر للتعبير بحبٍ صادقٍ بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 .

وجسَّدت مشاعر المواطنين الحبَّ والتلاحمَ بين الشعب والقيادة الحكيمة، حيث عبَّروا بكل صدق ومحبة عن سعادتهم بيوم توحيد المملكة الغالية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -كما توشَّح الجميع من الرجال والنساء والأطفال بأعلام الوطن وصور الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – فيما امتلأت الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بسيارات المواطنين التي تزيَّنت بصور القيادة الرشيدة وأعلام المملكة؛ تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.

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من جانب آخر، عبَّر عددٌ من المواطنين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة الوطنية التي تعيد إلى الأذهان قصة الكفاح والملحمة البطولية التي قام بها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد ” لا إله إلا الله محمد رسول الله “، منوِّهين بما تحقق لهذه البلاد منذ توحيدها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والنهضة الحضارية العملاقة في شتى المجالات، عادِّين ذلك فخراً ومجداً لكل سعودي.

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