الألعاب النارية تزيِّن سماء تبوك بألوانها وأشكالها المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تزيَّنت سماء مدينة تبوك اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية، احتفالًا باليوم الوطني للمملكة 92. وخصَّصت الهيئة العامة للترفيه حديقة تبوك المركزية، لإطلاق الألعاب النارية، التي شكَّلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، حيث شاهدها الجميع وسط تفاعل ومتابعة كبيرة. Advertisements أخبار قد تهمك

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