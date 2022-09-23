أرنولد مدرب أستراليا: هيدينك ساعدني لمباراة واحدة فقط

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12222 السبت 24 سبتمبر 2022 الموافق 28 صفر 1444
أصر جراهام أرنولد مدرب أستراليا على أن الفترة التي قضاها جوس هيدينك كمساعد له خلال الفوز 1-صفر على نيوزيلندا في برزبين كانت لمرة واحدة فقط ولن يعمل المدرب الهولندي معه في نهائيات كأس العالم 2022.
وجلس هيدينك، وهو أيقونة في أستراليا بعدما قاد المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2006 وإنهاء غياب دام 32 عاما عن البطولة، على مقاعد البدلاء خلال الفوز في اخر مباراة لأستراليا أمام جماهيرها قبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر المقبل.
وشغل المدرب السابق لهولندا وريال مدريد البالغ من العمر 75 عامًا منصب مساعد المدرب رينيه مولنستين كجزء من الاحتفالات المئوية لأول مباراة دولية لأستراليا، وشدد أرنولد على أن هذه المباراة الأخيرة لهيدنيك.
وقال «إنه للاحتفال بمرور 100 عام، هذا كل ما في الأمر. لقد قدم تضحيات كبيرة للمشاركة في المباراة. مساعدي يشاهد فرنسا والدنمارك الآن وقد ساعد جوس في الاحتفال بمرور 100 عام على أول مباراة دولية. لقد أراد أن يكون جزءًا من ذلك وهذا كل شيء».
وشهد هيدينك أداءً مفككًا من فريق أرنولد أثناء استعداده لخوض كأس العالم في مجموعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.
وسجل أور مابيل الجناح المحترف في إسبانيا الهدف الوحيد في المباراة من مدى بعيد قبل 13 دقيقة من نهاية الشوط الأول.
واعترف أرنولد بأن فريقه بحاجة إلى التحسن قبل المشاركة في النهائيات.
وقال «لقد غيرنا الطريقة التي لعبنا بها وحاولنا الضغط عليهم بقوة عبر ثلاثة مهاجمين وجاءت فرصنا من ذلك».
«لن نلعب في أي مكان بهذا الانفتاح في الملعب. كنا نضغط عاليًا ونترك مساحات وهذا ما أردته. أردت مباراة بدنية يلعب فيها الفريق بطريقة رجل لرجل في جميع أنحاء الملعب وخوض معركة بدنية. وقد حصلنا على ذلك».
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