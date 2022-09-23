تصديات “العويس” تقود الأخضر لتعادل سلبي أمام الإكوادور وديًا ( فيديو وصور)

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تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الإكوادوري، مساء اليوم الجمعة، بدون أهداف، في إطار تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022 بقطر.
وبدأ الأخضر المباراة بالتشكيل التالي: محمد العويس، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان، هتان باهبري.
وفي الدقيقة 13، كاد أن يسجل منتخب الإكوادور هدفا بعدما انفرد بالحارس العويس، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 41، أهدر فراس البريكان هدفا محققا لمنتخب الأخضر، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في يد الحارس.
وتصدى محمد العويس لهجمة خطيرة لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 45، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأخضر الدفع باللاعب سلطان الغنام بدلا من ياسر الشهراني.
وفي الدقيقة 61، واصل محمد العويس تألقه وانقذ مرماه من هدف محقق بعد التصدي للكرة على مرتين.
وفي الدقيقة 65 أجرى رينارد تبديلا ثلاثيا بدخول هارون كمارا، علي الحسن ومحمد كنو بدلا من فراس البريكان، ناصر الدوسري وسامي النجعي.
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Source akhbaar24
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