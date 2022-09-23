حجازي وطارق حامد يشاركان في فوز مصر أمام النيجر بثلاثية وديًا

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شارك ثنائي الاتحاد أحمد حجازي وطارق حامد في فوز منتخب بلادهما مصر أمام النيجر، بنتيجة 3-0، في لقاء ودي خلال فترة التوقف الدولي.
وتقدم اللاعب محمد صلاح بالهدف الأول في الدقيقة 43، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وعاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 67 من ركلة جزاء سددها بنجاح.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية ثانية أمام ليبيريا يوم 27 سبتمبر الحالي.
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Source akhbaar24
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