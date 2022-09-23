البيت الأبيض: أمريكا لا ترى مبررا لتغيير الوضع النووي بعد تصريحات بوتين

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قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا ترى أي داع لتغيير وضعها النووي بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة التي حذر فيها الغرب من أنه لا يخادع عندما يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “نأخذ هذه التهديدات بوضوح على محمل الجد. لكننا لا نرى أي مبرر لتغيير وضعنا النووي في هذا الوقت”.

وأمر بوتين يوم الأربعاء بأول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأيد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا وأثار على نحو صريح احتمال نشوب صراع نووي



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Source akhbaar24

