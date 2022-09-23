الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية بفعاليات اليوم الوطني92 بعرعر

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المناطق_واس

رسمت الألعاب النارية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة في مدينة عرعر، لوحة جمالية نالت استحسان زوار الفعاليات، وذلك في حديقة برج مياه عرعر.

ووثق الكثير من زوار الفعاليات هذه اللحظات، عبر أجهزتهم الذكية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم، وهذه المناسبة الغالية.

وتنوعت الفعاليات، والتي شملت جميع الفئات العمرية، منها العروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، والفرقة الشعبية، وعربات الطعام المتنقلة، والألعاب النارية، وغيرها.

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Source almnatiq

