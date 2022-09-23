عبدالرحمن السديس: اليوم الوطني مناسبة عظيمة تؤكد أن الانتماء للوطن ليس مجرد مشاعر

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المناطق ـ متابعات

قال الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة تؤكد لنا أن الانتماء الوطني ليس مجرد عاطفة غامرة، أو مشاعر جياشة بل هو إحساس بالمسؤوليات وقيام بالواجبات وحفاظ على أمن هذه البلاد .

اليوم الوطني

السعودي

وتحتفي المملكة قيادة وشعبا اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022 باليوم الوطني السعودي 92.

ففي هذا اليوم العظيم من العام 1932، جاء الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، لتوحيد بلادنا المباركة تحت راية “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها بعد جهاد وكفاح استمر اثنين وثلاثين عاماً، وضع خلالها قواعد راسخة لهذا البنيان العظيم، وذلك على هدي من كتاب الله الكريم وسنة الرسول الأمين، عليه الصلاة والسلام، سائراً في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

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Source almnatiq

