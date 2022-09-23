احتفالات وطنية ضخمة يشهدها كورنيش جدة

شهد كورنيش جدة، احتفالات واسعة، بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة. وظهرت ضمن الاحتفالات بمنطقة الكورنيش، ألعاب نارية، وحفلات غنائية، بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية. ويتم تنظيم العديد من العروض التفاعلية في مختلف مدن المملكة تحت شعار "هي لنا دار".



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