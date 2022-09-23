شكرا لقرائتكم جهود رجال المرور لتيسير الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

سلامة المواطنين:

الرياض - محمد الوسيري - تحتفل الإدارة العامة للمرور مع المواطنين باليوم الوطني للمملكة الـ92، إذ خرج رجالها على قدم وساق من أجل بذل الجهود المستمرة لتيسير الحركة المرورية خلال الاحتفالات.ونشرت المرور، على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور من جانب عمل رجال المرور خلال اليوم الوطني، مؤكدة: “سلامتكم أولوية لنا.. دامت أفراح الوطن”.