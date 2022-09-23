اخبار السعوديه

جهود رجال المرور لتيسير الحركة

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الرياض - محمد الوسيري - تحتفل الإدارة العامة للمرور مع المواطنين باليوم الوطني للمملكة الـ92، إذ خرج رجالها على قدم وساق من أجل بذل الجهود المستمرة لتيسير الحركة المرورية خلال الاحتفالات.

سلامة المواطنين:

ونشرت المرور، على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور من جانب عمل رجال المرور خلال اليوم الوطني، مؤكدة: “سلامتكم أولوية لنا.. دامت أفراح الوطن”.

جهود رجال المرور لتيسير الحركة - متابعات الخليج 365

جهود رجال المرور لتيسير الحركة - متابعات الخليج 365

جهود رجال المرور لتيسير الحركة - متابعات الخليج 365

وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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