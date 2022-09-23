شكرا لقرائتكم شرطة أبو ظبي تكرم الطلبة السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت شرطة أبو ظبي، طلبة مدارس أبو ظبي والعين احتفالية اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. توزيع هدايا: وتضمن الحفل توزيع هدايا وأعلام المملكة والإمارات والورود على الطلاب، وتكريم طلبة المملكة في هذه المناسبة، إلى جانب مشاركة دورية الأطفال، التي توفر بيئة محببة إليهم للتعرف على طبيعة عملهم. نصائح للطلاب: كما شاركت إدارة مرور العين وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وأعضاء “كلنا شرطة”، في الاحتفالية التي تضمنت تقديم نصائح وإرشادات للطلبة، ومسابقات تثقيفية، وجوائز وفقرات متنوعة، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين المملكة والإمارات.