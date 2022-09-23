شكرا لقرائتكم الأمن العام يستذكر الشهيد الرويلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استذكر الأمن العام الشهيد علي بن ناصر رويشد الرويلي، من منسوبي الإدارة العامة للمرور، والذي استشهد رحمه الله يوم 22/ 1/ 1424هـ. ورفع العديد من مرتادي تويتر أكف الضراعة لله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى. وقال أحد المواطنين: “له الرحمة والخلود في عليين والمجد والعلياء للوطن ورجاله المخلصين.. تحية إجلال وتعظيم لشهداء الوطن الكرام البررة.. الوطن يستحق التضحيات”. فيما قال عبدالرحمن الدوسري: “الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”. بدوره قال عبدالرحمن العليان: “اللهم تقبله في الشهداء اللهم إنا نستودعك أمننا ورجال أمننا”.