شكرا لقرائتكم أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عروض جوية مهيبة:

الرياض - محمد الوسيري - اختتم اليوم الجمعة، في الرياض أكبر استعراض جوي في تاريخ الأيام الوطنية، أقيم على مدى يومين شمال العاصمة، احتفالًا باليوم الوطني الـ92.وقدمت القوات الجوية الملكية عروضًا جوية مهيبة بالطائرات المزينة بشعار اليوم الوطني، من طرازات “تايفون”، و”ف- 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف- 15 سي”. وجاء الاستعراض الجوي الذي تم تحت شعار “تحية وطن”، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 18- 26 سبتمبر الجاري.

إبداع الطيارين:

وقدم فريق الصقور السعودية عروضًا متميزة في سماء الرياض، بطائرات الهوك، حيث أبدع الطيارون المتمرسون في الاستعراض بطائراتهم وسط إعجاب كبير من الجمهور، الذي اجتمع في حديقة أم عجلان بحي القيروان. بينما شاركت في بداية العرض، وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات من نوع أباتشي وبلاك هوك، في بداية العرض الجوي بالتزامن مع مروحيات طيران الأمن التي حملت العَلم السعودي في جولة امتدت لنحو نصف ساعة. وشهدت الرياض وجدة حدثًا مميزًا، تمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسية، لتشكل موكبًا وطنيًّا يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي.

عرض بحري:

13 مدينة بالمملكة:

وعلى الساحل الغربي للمملكة، وتزامنًا مع العروض الجوية في الرياض، نفذت القوات البحرية الملكية عرضًا بحريًّا مقابل ساحل جدة، أثار الإعجاب وشهد حضورًا كثيفًا. وشاركت في الاستعراض الجوي 15 جهة عسكرية ومدنية، هي وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية والقوات البحرية الملكية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة ممثلة بالقيادة العامة لطيران الأمن، ورئاسة الحرس الملكي. كما ضمت قائمة المشاركين في العروض الجوية، الهيئة العامة للطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية والخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك طيران ناس وطيران أديل، إضافة إلى نادي الطيران السعودي، فيما تولت هيئة الإذاعة والتلفزيون النقل التلفزيوني الحي للعروض. وكانت الجهات نفسها قد قدمت 3 أيام من الاستعراضات الجوية والبحرية في منطقة الكورنيش بمدينة جدة، اختتمت الثلاثاء الماضي، ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني.وغطت العروض الجوية لليوم الوطني، 13 مدينة بالمملكة، لتشمل الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل، وكذلك عروض بالطائرات في مدن الأحساء والطائف وتبوك وأبها، إضافة إلى التحليق في سماء مدن سراة عبيدة وتمنية وخميس مشيط والباحة. وعلى مدى يومين ستستمر أيضًا العروض الجوية في المنطقة الشرقية من المملكة، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.