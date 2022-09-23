رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير يهنئ القيادة باليوم الوطني: خادم الحرمين الشريفين يُعد رائد العمل الخيري في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري باسمه وباسم أعضاء المجلس والجمعية العمومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لتأسيس هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وقال الشهري: أن هذه الذكرى العطرة تأتي والمملكة تقف في مصاف الدول المتقدمة بما وصلت إليه بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة من نهضة وتقدم وازدهار في مختلف المجالات،وفي مقدمتها المجال الخيري والإنساني.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين يُعد رائد العمل الخيري في المملكة، إذ كان له الفضل بعد الله عز وجل في تأسيس ورعاية ودعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وما يزال مصدر دعم ومساندة لكل عمل خيري وإنساني في الداخل والخارج.

وما جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة إلا شاهد على ذلك.

كما أن لرؤية المملكة 2030 التي هندسها ويقودها سمو ولي العهد الدور الكبير في النقلة النوعية للعمل الخيري، إذ تجاوز عدد الجمعيات أكثر من 4000 جمعية عدا المؤسسات والصناديق الخيرية.

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مضيفاً: لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي بعمل إضافات تطويرية ومميزات مهمة لتحقيق مزيداً من المرونة لخدمة أفراد المجتمع.

ومن تلك الجمعيات التي أصبحت تقوم بدورها الملموس في خدمة مستفيديها

جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج المسجلة برقم 1230 التي تسعى إلى المساهمة في إعانة المقبلين على الزواج من الاشخاص ذوي الإعاقة مادياً وعينياً وتوعيتهم بالقضايا الأسرية.

وتقديم الاستشارات الأسرية التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية والتوفيق بين الراغبين في الزواج من هذه الفئة.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن (المملكة العربية السعودية) في ظل قيادته الرشيدة وأن يديم عليه أمنه واستقراره ورخاءه.

سلمان بن ظافر الشهري – رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج.