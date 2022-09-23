الشيخ ماجد الدويش:بلادنا تعيش نهضة شاملة وتحظى بتلاحم المواطن والقيادة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض

رفع الشيخ ماجد بن عجمي الدويش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٩٢.

وأشار الشيخ الدويش إلى أن هذا الوطن الذي شرفه الله بجمع وحدته على يدي الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ والذي جمع وحدته ولمّ شتاته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعلى تحكيم شرع الله بين شعبة وعلى إعلاء شأن الدين وعلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى حماية التوحيد ومحاربة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقي هذا الوطن على ثوابته حتى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن ما نعيشه اليوم من نعم كبيرة وفضائل عديدة وأمن وأمان واستقرار، كلها بفضل الله أولاً، ثم بما مَنّ الله به علينا من الوحدة والتكاتف حول القيادة الرشيدة.

وأشاد الشيخ الدويش بما تعيشه بلاد الحرمين الشريفين من تطور ونهضة تنموية شاملة؛ والتي تعد نقطة تحول نوعية في المجالات التنموية والاقتصادية والسياحية والمجتمعية؛ وألمح إلى تلك المشروعات الكبرى التي تبناها المجلس الاقتصادي والتنموي؛ وما حظيت به المملكة العربية السعودية بين دول العالم عامة ودول العشرين من مكانة كبيرة وعالية سياسياً واقتصادياً.

وختم الشيخ ماجد الدويش بخالص الدعاء بأن يحفظ الله هذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الرشيدة؛ مشيداً بتلاحم المواطنين تحت ظل قيادتهم وانتمائهم لهذا الوطن المعطاء؛ وما تلك الشواهد التي نراها اليوم من احتفالات وفرحة في وجه كل المواطنين بجميع فئاتهم العمرية إلا دليل على ذلك.