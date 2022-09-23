محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا منَّا للدور الذي لعبه الأوائل من الرياضيين، واعتزازًا منَّا لما قدموه في سبيل الرياضة والرياضيين من عطاء مادي ومعنوي طيلة سنوات عشقهم وولائهم للرياضة في بلادنا الغالية، سنخصّص هذه المساحة للعودة إلى الوراء لتقديم كل شيء وأي شيء عن هؤلاء الرياضيين، نُذكّر الجيل الجديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على قلوبهم.

وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

كانت هذه تفاصيل خبر والله زمــان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.