اتحاد ألعاب القوى يكرم المشاركين بدورتي الحكام

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أقيم حفل ختام وتكريم المشاركين بدورة ال NTO ودورة الصقل والترقية لحكام الاتحاد بقاعة المحاضرات بستاد البحرين الوطني وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات والحكام محمد علي أحمد والمحاضر الدولي وخبير التحكيم علي ياسين.

ونيابة عن رئيس الاتحاد قام عضو مجلس الإدارة محمد علي أحمد بتوزيع الشهادات على جميع الحكام المشاركين، حيث بلغ عدد الدارسين في دورة NTO 13 حكما وبمشاركة 10 حكام من الدرجة الأولى و27 حكما من الدرجة الثانية و7 حكام من الدرجة الثالثة.

وتمكن خمسة حكام التأهل لدورة NTO وهم حسب الترتيب كل من إياد عيسى المقهوي، سيد محمد كاظم، أحمد حسن جاسم، هدى ابراهيم رضي، محمد جديع عطا الله، وحصل إياد المقهوي الأول على ساعة التوقيت كهدية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وبهذه المناسبة أعرب محمد علي محمد عن خالص شكره وتقديره للمحاضر الدولي علي ياسين ولجميع المشاركين على تعاونهم والتزامهم في حضور الدورتين للاستفادة من ما قدمه المحاضر لتعزيز قدراتهم وصقل إمكاناتهم في مجال التحكيم.

وأضاف «يسعدنا مشاركة هذه الكوكبة من الحكام والحكمات المحليين انطلاقا من حرصنا المستمر على الاهتمام بالحكام الذين يمثلون ركيزة أساسية في عمل الاتحاد ونجاح المسابقات المحلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الاتحاد محمد عبداللطيف بن جلال..». وبارك محمد علي أحمد لجميع الدارسين والدارسات تخرجهم من الدورة معربا عن اعتزازه بهم باعتبارهم يشكلون قاعدة قوية من حكام ألعاب القوى في المملكة مؤكدا سعي الاتحاد المتواصل للإهتمام بالحكام من خلال تنظيم المزيد من الدراسات القادمة.