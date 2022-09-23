10 ألعاب رياضية في دورة الشيخة هند للسيدات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس دبي الرياضي أن النسخة العاشرة من دورة الشيخة عند للألعاب الرياضية للسيدات المقررة من 7 إلى 21 نوفمبر ستتضمن منافسات في 10 ألعاب رياضية.

والرياضات هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج والألعاب الالكترونية.

وأكدت اللجنة الفنية للدورة أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية بالتحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات.