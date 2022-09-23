شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائي.. حسم موقف نجم النصر من كلاسيكو الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لمواجهة اتحاد جدة في قمة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن السعودي

ويحل الاتحاد ضيفًا على النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وأعلنت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن موقف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب الفريق، بعد معاناته من الإصابة مؤخرًا.

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية"، أن ماشاريبوف سوف يتعافى من الإصابة بعد 15 يوما حيث ينتظر عودته بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

جلال الدين ماشاريبوف يغيب عن النصر ضد اتحاد جدة

وتابعت: "سيكون من المؤكد فقدان العالمي لخدمات لاعب الوسط في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض يوم الأحد الثاني من أكتوبر القادم في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي".

وكان ماشاريبوف تعرض للإصابة في فترة التحضير للموسم الجديد في معسكر النصر في ماربيا في إسبانيا وهو ما تسبب في غيابه عن صفوف أصفر الرياض في أول 4 مباريات في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

ويتواجد النصر في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وحيدة كانت خارج الديار أمام التعاون.