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شكرا لقرائتكم حفل استقبال في سفارة المملكة بأنقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أقامت سفارة المملكة في أنقرة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور عدد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش ووالي أنقرة واصب شاهين.
ازدهار المملكة:وأوضح القائم بالأعمال المستشار محمد بن يوسف الحربي، خلال كلمة في الحفل، أن ما تعيشه المملكة من ازدهار، ودورها الريادي والقيادي في العالم. وأكد الحربي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وعمقها التاريخي، لما يمثلانه من ثقل ومكانة في المنطقة والعالم.