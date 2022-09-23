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حفل استقبال في سفارة المملكة بأنقرة

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الرياض - محمد الوسيري - أقامت سفارة المملكة في أنقرة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور عدد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش ووالي أنقرة واصب شاهين.

ازدهار المملكة:

وأوضح القائم بالأعمال المستشار محمد بن يوسف الحربي، خلال كلمة في الحفل، أن ما تعيشه المملكة من ازدهار، ودورها الريادي والقيادي في العالم. وأكد الحربي متانة العلاقات بين المملكة العربية وجمهورية تركيا وعمقها التاريخي، لما يمثلانه من ثقل ومكانة في المنطقة والعالم.

حفل استقبال في سفارة المملكة بأنقرة - متابعات الخليج 365

حفل استقبال في سفارة المملكة بأنقرة - متابعات الخليج 365

حفل استقبال في سفارة المملكة بأنقرة - متابعات الخليج 365

حفل استقبال في سفارة المملكة بأنقرة - متابعات الخليج 365

  • # المملكة
  • # حفل استقبال
  • # سفارة المملكة في أنقرة
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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