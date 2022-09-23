أوبريتات وعروض للأطفال بالرياض

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أوبريت وجلسات:

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت أمانة منطقة الرياض، فعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٢، أمس الخميس، وتستمر اليوم الجمعة في أكثر من 23 موقعًا تشمل مختلف أرجاء العاصمة. وتتجاوز الفعاليات التي تنظمها الأمانة 50 فعالية، تتضمن مهرجانات الطرق في دكة الندى وممشى الفريان، وفعاليات الحدائق العامة في 16 حديقة، وبرامج احتفالية في ثلاث ديوانيات للغالين، ومركز المروة الترفيهي، واحتفالات بساحة العروض بالدائري الشرقي.وتشمل الفعاليات المنظمة الأوبريت الغنائي، والمسرح التفاعلي، والكشافات المضيئة، والمعزوفات الوطنية، وجلسات بهوية وطنية، والعرضة السعودية ، ومنطقة الأطفال، ومسيرات الخيل والإبل، وجدارية الفسيفساء، وغرفة الظلال، وسعودي ماجيك شو. كما تحتوي روزنامة الفعاليات على متحف الأولين، وعرض الصقور، وألعاب الطاولة، وسؤال ولغز، والراوي، وتدريب الأطفال على العرضة، ومنطقة تصوير ثلاثية الأبعاد، وفرق استعراضية، وأمسيات شعرية، وإطلاق البالونات الخضراء.

هدف الروزنامة:

وتهدف روزنامة أمانة منطقة الرياض إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المدينة، وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار، وإشراكهم في هذه المناسبة الوطنية المجيدة.