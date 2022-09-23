أطفال الحدود الشمالية .. فرحة غامرة في فعاليات اليوم الوطني 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس شارك العديد من الأطفال بمنطقة الحدود الشمالية في فعاليات اليوم الوطني 92 للمملكة من خلال توشحهم بأعلام الوطن التي تزيّنها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم، عدسة “واس”رصدت فرحتهم أثناء وجودهم مع أسرهم في مواقع الاحتفالات التي تشهدها المنطقة . Advertisements

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