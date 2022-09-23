بث مباشر..  مباراة السعودية والإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة السعودية والإكوادور، على ملعب نويفا لاكوندومينا، ضمن معسكر الأخضر في إسبانيا، تحضيرًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة السعودية والإكوادور، بمجرد انطلاقها.

وأعلن إيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، عن تشكيل الأخضر لمواجهة الإكوادور، في مباراة ودية تجمع بين المنتخبين، مساء اليوم “الجمعة”.

وجاء تشكيل السعودية لمباراة الإكوادور على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سامي النجعي، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: هتان باهبري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وتضم قائمة البدلاء “محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، أحمد بامسعود، حسان التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد كنو، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، هارون كمارا”.

قائمة السعودية في معسكر إسبانيا

واختار رينارد 26 لاعبًا في قائمة السعودية لمباراة الإكوادور، وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.”

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني وديات الأخضر بمعسكر إسبانيا، قبل ختام المعسكر والعودة إلى المملكة.

ويلعب منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.