الراجحي يتصدر منافسات اليوم الأول لرالي عسير

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت مراحل اليوم الأول من رالي عسير الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات تويوتا التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بإشراف وزارة الرياضة ودعم هيئة تطوير منطقة عسير.
شهدت انطلاقة اليوم الأول المرحلة الأولى من منطقة الغضاة وبمشاركة 19 سيارة لمسافة 183 كلم هجومًا كاسحًا من بطل العالم يزيد الراجحي على متن سيارته تويوتا هايلكس فئة T1 والذي واجه منافسة مباشرة من التشيكي ميروسلاف زابلتال، واستمر الراجحي بسيطرته على القسم الأول من هذه المرحلة متصدرا هذا القسم.
وفي القسم الثاني من مرحلة اليوم التي انطلقت من ذات المنطقة، استمر يزيد بوتيرة هجومه ليحتفظ بصدارته للرالي بعد أن أنهى منافسات اليوم الأول بزمن وقدره 1:43:04.1 متقدما عن ميروسلاف الذي سجل زمنا وقدره 1:53:37.2 .
في حين تقدم السائق صالح السيف على متن سيارته المصنفة T3 الى المركز الثالث بزمن وقدره 1:57:48.1
من جانبه، وجهة إدارة الرالي عقوبة للسائق التشيكي ميروسلاف زابلتال بسبب مخالفة فنية ارتكبها خلال مجريات الرالي استوجبت تراجعه إلى المركز السادس فيما انتقل السائق السعودي صالح السيف إلى المركز الثاني يليه محمد التويجري في المركز الثالث.
ولم تشهد منافسات اليوم أي أحداث ملفتة، ووصلت كافة السيارات إلى منطقة الصيانة والموقف المغلق دون أي انسحابات تذكر.
وتستمر منافسات اليوم الثاني التي ستنطلق لمسافة 183 كلم من قسمين تنطلق من منطقة قرن القاعة على أن ينتهي الرالي في منطقة سما أبها مقر الحفل الختامي الذي سيتم تتويج الأبطال فيه لهذه الجولة.
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