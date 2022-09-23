رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب: اليوم الوطني مناسبة عزيزة نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد بن محمد عوير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله والى مقام ولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة عسير وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 “ولا ننسى في هذه المناسبة جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي جميع ثغور بلادنا العزيزة”.

وقال المهندس “عوير”: ولنا وقفة مع اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كل المجالات حتى أصبحت المملكة في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تميزت على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوبًا للحياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها وبذلت كل غالٍ في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين وأظهرت غيرة الدولة على حرمات المسلمين وإبرازهما في أفضل ثوب يتمناها كل مسلم.