اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، مع اللورد طارق أحمد، وزير شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية والوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم مستمر على كافة الأصعدة، وتطلعهما الدائم للمضي بكافة أوجه التعاون لآفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى بحث آخر الموضوعات محل الأهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.