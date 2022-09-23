اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية والوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم مستمر على كافة الأصعدة، وتطلعهما الدائم للمضي بكافة أوجه التعاون لآفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى بحث آخر الموضوعات محل الأهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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