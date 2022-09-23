اخبار الخليج – محطة جمعية السنابس للوقود تباشر عملها بعد أسبوع من التوقف

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت محطة السنابس للوقود عملها بعد اسبوع من التوقف عن العمل يوم الجمعة الماضي بتاريخ 16 سبتمبر 2022.
واعلنت جمعية السنابس التعاونية الاستهلاكية قبل قليل عبر حسابها على الانستغرام عن إعادة فتح محطة الجمعية للوقود.
وقالت الجمعية «تم اعادة افتتاح محطة وقود جمعية السنابس التعاونية الاستهلاكية».
وأضافت الجمعية «بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر للإدارة العليا وجميع موظفي شركة بابكو على جهودهم الكبيرة وتعاونهم المنشود».
ورصدت الأيام توافد العشرات من السيارات لتزويد سيارتهم بالوقود، فيما رصدت الايام خلال الاسبوع الماضي وحتى اليوم حضور العشرات من السيارات لتزويد سيارتهم بالوقود، إلا انهم يتفاجئون بإغلاق المسارات الخاصة بالوقود «جيد91» و«ممتاز95».
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