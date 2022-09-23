اخبار الخليج – وفاة شاب بحريني بأزمة قلبية مفاجئة في سلطنة عمان

محمد بن مسعود - الدمام - توفي الشاب أحمد مكي محمد العالي من قرية عالي إثر أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته في سلطنة عمان.
وفي اتصال مع أحد أقارب الشاب المتوفي، قال أن الفقيد غادر البحرين إلى سلطنة عمان قبل يومين لزيارة إصدقائه، وأثناء تواجده في مقر عمل أحد أصدقائه العمانيين شعر أحمد بالتعب وسقط بشكل مفاجئ، وجرى إسعافه ولكنه توفى.
وأفاد، إن شقيق الفقيد تلقى أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من خارج البحرين، من شخص قال إنه أحد موظفي سفارة البحرين في سلطنة عمان، وأخبره بأن شقيقه أحمد قد تعرض لأزمة قلبية وعلى اثرها توفى، لكنه لم يصدق الخبر معتقداً إنه اتصال مشبوه. إلا أن أحد أفراد العائلة قد أكد لهم، مساء اليوم، خبر وفاته.
وقال إن سفارة البحرين في سلطنة عمان قامت بمتابعة الحادثة وأبدت استعدادها لتسهيل الاجراءات. وأفاد ان الفقيد الشاب متزوج ولديه 5 أبناء.
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