الفتح يستعد باللياقة والتكتيك ويواجه العدالة وديًا غدًا

︎

.



واصل الفريق الأول تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف وذلك استغلالا لفترة التوقف التي تشهدها منافسات دوري روشن السعودي لأيام الفيفا.

انطلقت التدريبات بمران الإحماء حيث فرض المدير الفني السيد “دونيس” على إقامة تدريبات لياقية متنوعة ما بين الجري والمرور بين الحواجز واستكملت بتوزيع اللاعبين لثلاث مجموعات أقيمت من خلالها تمارين فنية سعيًا في اختبار جاهزية اللاعبين.

فيما استكملت التمارين بالجمل التكتيكية بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات عبر مساحة نصف الملعب ،اختتمت بتمارين الإطالة.

يخوض الفريق الأول غدًا السبت مباراة ودية أمام العدالة على ملعب النادي الرديف.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

