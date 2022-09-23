“الأرصاد” يتوقع: كتلة هوائية معتدلة وانخفاض الحرارة في 7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد تعرض بعض من مناطق المملكة لكتلة هوائية معتدلة غداً السبت.
وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال وشرق ووسط المملكة بكتلة هوائية معتدلة ابتداءً من يوم غدٍ السبت، على مناطق الحدود الشمالية، الرياض، تبوك، حائل، الجوف والمنطقة الشرقية والقصيم .
وأضاف أن الكتلة المعتدلة سوف تتسبب في انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار على أجزاء من تلك المناطق.
وتابع المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع استمرار تأثير هذه الكتلة حتى يوم الإثنين المقبل.
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Source almnatiq
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