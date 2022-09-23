تطور جديد بشأن إصابة صالح الشهري

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يتواجد لاعب الهلال صالح الشهري في فنلندا وذلك لاجراء اختارات طبية ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن.

وفي سياق اخر، أجرى فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانا اعتياديا في مقر النادي، وذلك استعدادا لاستئناف منافسات الموسم.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية، وطبق المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل التكتيكية.



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Source akhbaar24

