“رينارد” يُعلن تشكيل الأخضر لمواجهة الإكوادور الودية

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أعلن المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الإكوادوري.

وسيبدأ الأخضر المباراة بالتشكيل التالي:

“محمد العويس، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان، هتان باهبري”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، أحمد بامسعود، حسان التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد كنو، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، هارون كمارا”.

ويُقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية من التحضير للمونديال.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى أمام الإكوادور والثانية أمام الولايات المتحدة.



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Source akhbaar24

