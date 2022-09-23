الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

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أجرى فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانا اعتياديا في مقر النادي، وذلك استعدادا لاستئناف منافسات الموسم.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية، وطبق المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل التكتيكية.

وأدى جانغ هيون سو مرانا لياقيا تخللخ تدريبات متنوعة بالكرة، واختتم دياز الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.



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Source akhbaar24

