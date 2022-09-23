عاجل.. وزير الخارجية: ولي العهد عرض الوساطة على أوكرانيا وروسيا منذ بدء الأزمة

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المناطق ـ متابعات

قال الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتابع الأزمة الأوكرانية الروسية منذ بدايتها.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن ولي العهد عرض الوساطة على أوكرانيا وروسيا منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن إطلاق الأسرى في أوكرانيا تم بتدخل مباشر من ولي العهد.

ومؤخرا نجحت وساطة قام بها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في ترتيب الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، في إطار عملية تبادل أسرى بين موسكو وكييف.

وسارعت بريطانيا والسويد، وكلاهما لديه مواطنون تأمّن الإفراج عنهم بموجب الوساطة السعودية، إلى الترحيب بالمساعي التي قامت بها المملكة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت نجاح الوساطة السعودية، قائلة في بيان إنه انطلاقاً من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله نجاح وساطته بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، مشيرة إلى أن الإفراج عنهم «يأتي في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا».



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Source almnatiq

