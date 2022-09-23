المؤرخ راشد العساكر يروي ذكريات الملك سلمان مع والده واصطحابه لزيارة الأقارب والأعيان (فيديو)

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روى المؤرخ الدكتور راشد العساكر جانباً من ذكريات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع والده الملك عبدالعزيز.

وأوضح أن الملك سلمان كشف في بعض قصصه أنه عندما كان طفلاً يصطحبه والده وإخوته لزيارة الأميرتين الجوهرة ونورة ابنتي عبدالرحمن الفيصل.

وأضاف أن الزيارة كانت عند توجه الملك عبدالعزيز من قصر الحكم إلى المربع، فيما يكون إخوته معه أيضاً، مبيناً بأنهم كانوا يفرحون بتلك الزيارات المتبادلة.

وكشف بأن منزل الأميرة الجوهرة كان في الحلة القديمة “الخان”، بينما كان منزل الأميرة نورة، والأميرة سارة بنت عبدالعزيز في الجهة الغربية له.

ولفت إلى أن الملك عبدالعزيز كان يصطحب الملك سلمان وإخوته عند زيارة الأميرة طرفة بنت فيصل بنت تركي التي كانت زوجة للأمير ناصر بن فرحان.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز كان يهتم بزيارة الأعيان والأسر وطلاب العلم، بعد صلاة الجمعة، ومنهم الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ.



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Source akhbaar24

