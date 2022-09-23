3 جهات حكومية تتعاون في حب دوت الخليج

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون مع أمانة المنطقة وإدارة التعليم فعالية لليوم الوطني، حضرها المئات من المواطنين والمقيمين وكافة فئات المجتمع في ممشى الروضة طريق المطار.

وشاركت الجهات الثلاث بجهد تطوعي بارز شمل مسيرةً ونشيدا وطنيا وتوزيع الهدايا الوطنية المجانية للأطفال، وقصيدة وطنية، إضافة إلى فيلم قصير وطني وأوبريت تفاعل معه الحضور، وشاركت الجهات الأمنية لحفظ الأمن، كما قام ممثلو الوزارات الثلاث نيابة عن المديرين العامين، وهم مدير إدارة الشراكة المجتمعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير إبراهيم السناني، وممثل أمانة منطقة عسير مديرة الشراكة المجتمعية سلوى القحطاني، وممثل إدارة التعليم المستشار أحمد، حاضر بكتابة كلمات بهذه المناسبة على الجداريات الخاصة بالمناسبة.

ويمثل هذا التعاون التطوعي لفتة جميلة في تنفيذ أعمال تخدم المجتمع، تشارك فيها الإدارات الحكومية بفريق منسجم ومتعاون يخدم مصلحة دوت الخليج ويفعل العمل الجماعي التعاوني الذي تسعى له الدولة.

من جانبه شكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومدير عام التعليم الدكتور أحمد خضران العمري، على تفاعلهم العاجل والمثمر في هذه الفعالية، وكل فريق العمل الخاص بهم، فيما شكر الويمني الجهات الأمنية والهلال الأحمر وكل الفرق التطوعية المشاركة بكل فعالية، معتبرا ذلك بغير المستغرب كحس وطني يحرك الجميع في ظل رعاية دولة كريمة.