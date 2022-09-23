مظاهر الفرح تعم مناطق المملكة احتفاء باليوم الوطني 92

بدأت مناطق المملكة فعالياتها احتفاء بالذكرى الــ 92 لليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار". وتشهد كافة المناطق العديد من الاحتفالات والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني، حيث عمت مظاهر الفرح أرجاء مدن ومحافظات المملكة، وامتزجت تلك المظاهر بالعفوية والتعبير الصادق عن مدى حب أبناء المملكة وولائهم لوطنهم ولقيادتهم، كما اعتلت وجوه الجميع ملامح السعادة بهذه المناسبة، التي تمثل تاريخ المملكة وما تحقق لها من تطور ونمو في شتى المجالات، أسهمت في تحقيق الراحة والرفاهية لأبناء دوت الخليج.



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