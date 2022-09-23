Snapchat يقدم فعالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

فبعد فعالية عام 2021 التي لاقت استحساناً واسعاً وسلطت الضوء على تراث المملكة الغني والعريق، سيأخذ Snapchat المستخدمين هذا العام في رحلة مستقبلية مدعومة بتقنية الواقع المعزز.
وانسجاماً مع شعار هذه المناسبة: «هي لنا دار»، سيتمكن مستخدمو Snapchat عبر عدسة خاصة من استكشاف مستقبل المملكة العربية السعودية.
وسيتيح Snapchat للمواطنين والمقيمين في المملكة الفرصة للتعبير عن فخرهم وحبهم للمملكة في اليوم الوطني، والتعرف على أبرز المعالم والمشاريع المستقبلية على أرض المملكة. وتشمل هذه المعالم مشروع البحر الأحمر، وهو وجهة استثنائية ستعيد تعريف مفهوم السياحة الفاخرة وستقدم تجارب حصرية لعشاق الطبيعة، بالإضافة إلى مدينة أوكساجون الصناعية في مشروع نيوم، والتي ستقدم مفهوماً جديداً يجمع الناس والصناعات والتقنيات في مكان واحد منسجم ومتناغم مع الطبيعة.
كما ستتاح لمستخدمي Snapchat فرصة اكتشاف مشروع القِدَيَّة، وهو وجهة مبتكرة ستوفر تجارب غامرة متكاملة على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل.
وأخيراً، سيأخذ Snapchat مستخدميه في رحلة إلى مدينة ذكية مبتكرة ومستدامة هي مدينة «ذا لاين» التابعة لمشروع نيوم.
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