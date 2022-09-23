أطفال دوت الخليج فرحة وانتماء

لم تكن احتفالات المناطق باليوم الوطني الــ92 عادية لدى أطفال المملكة، إذ مهدت خارطة طريق المستقبل، ورسمت الفرحة على محياهم، وعززت الولاء والانتماء، في وقت شكلت احتفالات الأطفال 60%، وسط تفاعل كبير في كل أرجاء المملكة.

مظاهر فرح

وعمت مظاهر الفرح مناطق المملكة، وسطرت ملاحم الفرح احتفاء بالوطن، ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية، مظاهر الفرحة الكبيرة التي عاشها أطفال دوت الخليج، ومشاركتهم الاحتفالات، حيث تمثلت في التزين باللونين الأخضر والأبيض، ورفع الأعلام الوطنية، وترديد الأغاني الوطنية، وسط فرحة وفخر واعتزاز بالوطن وقيادته.

مستقبل دوت الخليج

وعبر المواطنون عن رؤيتهم السعادة على محيا الأطفال، وفرحتهم باليوم الوطني، حيث أكد المواطن موسى السهلي، أن فرحة دوت الخليج تجسد الولاء والانتماء لكافة أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن اليوم الوطني عيد كبير يستذكر فيه المواطنون تاريخ ومراحل تأسيس المملكة والتطور والنمو حتى وقتنا الحاضر، وبين أنور الجنيد أن الجميع يعيش فرحة هذا اليوم، والذي يعزز التلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، وقال أيمن العقيلي إن رؤية فرحة اليوم الوطني على محيا الأطفال تؤكد أن مستقبل دوت الخليج بخير، خاصة أنهم يكبرون ليكونوا سواعد دوت الخليج في التطوير والبناء.