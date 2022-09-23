ويشتمل المعرض على عشرة أجنحة تحكي ما شهدته قطاعات وزارة الداخليه من تطور بين الماضي والحاضر والنقله النوعيه في كامل تجهيزاتها الأمنية والتقنية والفنية والآلية المتطورة؛ فيما يشتمل كل جناح على عروض تعريفية وتثقيفية بما يمتلكه كل قطاع من القطاعات الأمنية من إمكانيات.
ويعد المعرض الذي تضمن مشاركات شرطة منطقة عسير؛ والدوريات الأمنية؛ والأدلة الجنائية؛ وأمن الطرق؛ والمرور؛ وأمن المنشآت؛ وإدارة مكافحة المخدرات؛ والأحوال المدنية؛ والجوازات؛ والدفاع المدني؛ إضافة نوعية للفعاليات المقامة في "سما أبها" حيث اكتضت أجنحته بالزوار من جميع الفئات العمرية من الجنسين؛ والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه؛ حيث أشار عدد كبير من الزوار أنه فوجئ بالعديد من الخدمات والتجهيزات التي يراها لأول مره في هذا المعرض.
يذكر أن المعرض انطلق عصر الأربعاء الماضي ويستمر أربعة أيام حتى مساء السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن فعاليات اليوم الوطني.. حضور كثيف بمعرض القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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