آلاف الزوار يستمتعون بفعاليات اليوم الوطني 92 في سما أبها

تنظم الهيئة العامة للترفيه مجموعة من الفعاليات في منتزه سما أبها احتفالاً باليوم الوطني السعودي الذي يصادف الـ 23 من سبتمبر من كل عام.

وتتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية، وفعاليات مستوحاة من تاريخ البلاد؛ إضافة لعدد من الحفلات الغنائية يحييها لنخبة من نجوم الطرب.

كما تم تنظيم العروض الفلكلورية التي تعبر عن التراث الشعبي في منطقة عسير بينها فنون العرضة والدمة والخطوة واللعب؛ إضافة لفرق العزف الحي لبعض الآلات الموسيقية؛ والعزف المنفرد للربابة والمزمار، فيما تم توفير لاعبي خفة محترفين لتقديم العروض الترفيهية بواقع 3 عروض يوميا طوال أيام الفعاليات.

وتتضمن منطقة الفعاليات مواقع خاصة بألعاب الأطفال ومنطقة المطاعم والكوفيهات؛ وأكشاك بيع المنتجات التراثية كالسدو والفخار والخوص والملابس ذات الطابع السعودي وأكشاك لبيع المأكولات الشعبية بتصاميم الهوية الوطنية.

يذكر أن منطقة الفعاليات في منتزة سما أبها تفتح أبوابها للزوار مساء اليوم الساعه 4 عصراً وتستمر الفعاليات حتى الساعه 1 صباحاً وتتضمن عروض الألعاب النارية ومسيرة قوات الأمن الداخلي وعروضاً جوية للصقور الخضر إضافة للفعاليات اليومية الأخرى.