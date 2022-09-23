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الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز بأمجاد الوطن

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الرياض - محمد الوسيري - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن ذكرى اليوم الوطني تعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن ومكانته التاريخية بين الأمم. وقال الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر: إن ذكرى يومنا الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ. اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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