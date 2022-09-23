شكرا لقرائتكم الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز بأمجاد الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن ذكرى اليوم الوطني تعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن ومكانته التاريخية بين الأمم. وقال الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر: إن ذكرى يومنا الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ. اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار.