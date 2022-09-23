اخبار الخليج – هل المتسول فقير؟

محمد بن مسعود - الدمام - ليس من الضروري أن يكون المتسول فقيرا أو محتاجا ، حتى تسوّل له نفسه «تغريه وتزّين له» وفق معجم «المعاني الجامع» أن يتخذ من الشارع أو المرافق العامة ، مكانا للتسول واستجداء الناس. ورغم أن المعنى اللغوي للتسول «طلب المال أو الطعام خاصةً في الشارع» إلا أن هناك دراسات علمية ، منسوبة لجامعات أجنبية ، كشفت أن «بعض المتسولين الذين يتسولون ليس لأنهم بلا مأوى وجائعين …». لذلك فإن أي مشاعر أو انحياز لأولئك المتسولين ، تحت بند «العواطف الإنسانية» ليس في محله أبدا ، بل لا يمكن اعتبار تقديم المال لهؤلاء ، موقفا انسانيا. لأن من يتعامل بواقعية مع حالات التسول ويطلب من أي منهم بياناته ويساعده في التقدم للجهات المعنية لدراسة حالته ، هو إنسان إيجابي بمعنى الكلمة ، ولم يتخلى عن انسانيته وقيمه ، والتي تتطلب منه التحدث لهؤلاء وتوجيههم للجهات المعنية ، وإن كان المتسول حينها ، سيتركك ويذهب.
واقعيا وميدانيا ، فإن المجتمع البحريني بفطرته وطبيعته ، متكافل اجتماعيا ، وهناك قنوات مجتمعية وإنسانية للتعامل مع المحتاجين ومساعدتهم. وليس ضروريا أن تكون هذه المساعدة بالمال ، فالدعم والمساندة ، له أكثر من شكل ، والمهم هو وضع هذا الإنسان على الطريق الصحيح ، ليحصل على قوت عيشه بمجهوده وعرقه ، مثل بقية بني البشر.
وفي عبارات واضحة ومحددة ، فإن التسول في البحرين ، لم يكن أبدا ظاهرة ، وفق مقاييس علم الاجتماع وتعريفه للظاهرة الاجتماعية ، ووجود حالات هنا أو هناك ، يعني أننا أمام وقائع محددة يجب التعامل معها مباشرة وفق القانون ، بل ووفق المسئولية المجتمعية التي يجب أن ينهض به كل أفراد المجتمع .. فمكافحة التسول ، مسئولية الجميع لأنه دخيل على المجتمع وليس من طباعنا أو شيمنا . ولذا فإن معالجة المشكلة ، تتطلب وعيا وتحركا مجتمعيا فاعلا ، يقوم على دور المواطن ومسئولياته. وكما قال الإمام علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه «لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب».
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