اخبار الخليج – هل المتسول فقير؟

محمد بن مسعود - الدمام - ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المتسول‭ ‬فقيرا‭ ‬أو‭ ‬محتاجا‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬تسوّل‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬تغريه‭ ‬وتزّين‭ ‬له‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬معجم‭ ‬‮«‬المعاني‭ ‬الجامع‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬أو‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬مكانا‭ ‬للتسول‭ ‬واستجداء‭ ‬الناس‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬المعنى‭ ‬اللغوي‭ ‬للتسول‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬الطعام‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬الشارع‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬،‭ ‬منسوبة‭ ‬لجامعات‭ ‬أجنبية‭ ‬،‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المتسولين‭ ‬الذين‭ ‬يتسولون‭ ‬ليس‭ ‬لأنهم‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬وجائعين‭ ‬‮…»‬‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬مشاعر‭ ‬أو‭ ‬انحياز‭ ‬لأولئك‭ ‬المتسولين‭ ‬،‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬العواطف‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬أبدا‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬تقديم‭ ‬المال‭ ‬لهؤلاء‭ ‬،‭ ‬موقفا‭ ‬انسانيا‭. ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يتعامل‭ ‬بواقعية‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬التسول‭ ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬بياناته‭ ‬ويساعده‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لدراسة‭ ‬حالته‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬إنسان‭ ‬إيجابي‭ ‬بمعنى‭ ‬الكلمة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬انسانيته‭ ‬وقيمه‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬منه‭ ‬التحدث‭ ‬لهؤلاء‭ ‬وتوجيههم‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬المتسول‭ ‬حينها‭ ‬،‭ ‬سيتركك‭ ‬ويذهب‭.‬

واقعيا‭ ‬وميدانيا‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بفطرته‭ ‬وطبيعته‭ ‬،‭ ‬متكافل‭ ‬اجتماعيا‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬قنوات‭ ‬مجتمعية‭ ‬وإنسانية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المحتاجين‭ ‬ومساعدتهم‭. ‬وليس‭ ‬ضروريا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المساعدة‭ ‬بالمال‭ ‬،‭ ‬فالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬،‭ ‬له‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شكل‭ ‬،‭ ‬والمهم‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬هذا‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬،‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬قوت‭ ‬عيشه‭ ‬بمجهوده‭ ‬وعرقه‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬بقية‭ ‬بني‭ ‬البشر‭.‬

وفي‭ ‬عبارات‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬التسول‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أبدا‭ ‬ظاهرة‭ ‬،‭ ‬وفق‭ ‬مقاييس‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬وتعريفه‭ ‬للظاهرة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬،‭ ‬ووجود‭ ‬حالات‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬،‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬وقائع‭ ‬محددة‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬مباشرة‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬ووفق‭ ‬المسئولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينهض‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ .. ‬فمكافحة‭ ‬التسول‭ ‬،‭ ‬مسئولية‭ ‬الجميع‭ ‬لأنه‭ ‬دخيل‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬طباعنا‭ ‬أو‭ ‬شيمنا‭ . ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬،‭ ‬تتطلب‭ ‬وعيا‭ ‬وتحركا‭ ‬مجتمعيا‭ ‬فاعلا‭ ‬،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المواطن‭ ‬ومسئولياته‭. ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬طالب‭ ‬،‭ ‬كرم‭ ‬الله‭ ‬وجهه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬غنى‭ ‬كالعقل،‭ ‬ولا‭ ‬فقر‭ ‬كالجهل،‭ ‬ولا‭ ‬ميراث‭ ‬كالأدب‮»‬‭.‬