أستاذ إعلام سياسي: الملك عبدالعزيز رسم خط السياسة الخارجية للمملكة مما جعلها حجر الزاوية في العلاقات الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور عبدالله العساف، أن الملك عبدالعزيز رحمه الله رسم خطاً طويلاً جداً للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

وتابع أن هذا الخط يتميز بأنه خط عقلاني ومرن، استطاع كل ملك من ملوك المملكة العربية السعودية أن يتكيف مع هذه السياسة الخارجية وفق مقتضيات الزمان والتحولات والتبدلات الجوسياسية والجواستراتيجية.

وأضاف أنه يمكن في ميزان العلاقات الدولية دائماً قياس ميزان الدول عند رؤية علاقاتها الدولية، والملك عبدالعزيز كان لديه علاقات دولية كبيرة جداً مع قادة ودول العالم.

وأِشار إلي أن هذه العلاقة أسست أيضاً لإنطلاقة مهمة جداً للسياسة الخارجية السعودية، وجعلت العالم يؤمن بالمملكة العربية السعودية وبقيادتها.