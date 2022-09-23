اخبار الخليج – «تجارب أداء بيبان» ستبرز رواد أعمال بحرينيين في عرض مشاريعهم للتأهل للموسم الثاني ابتداء من 1 أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيبان، وهو أول برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال في مملكة البحرين ينتج من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، عن إطلاق تجارب أداء بيبان التي سيتم عرضها على قناة بيبان على منصة اليوتيوب.«Beban ME»

وتجارب أداء بيبان هي فقرة جديدة للموسم الثاني من البرنامج، تتألف من سلسلة من المقاطع القصيرة لرواد أعمال بيبان وهم يعرضون مشاريعهم الواعدة على لجنة من خبراء الحكام ليتم قبولهم للعرض على المستثمرين في برنامج بيبان للاستثمار مقابل أسهم في الشركة.

ومن المقرر عرض أول ثلاث حلقات من تجارب أداء بيبان على قناة بيبان على منصة اليوتيوب ‘Beban ME’ بدءًا من الأول من أكتوبر، وسيستمر عرضها كل يوم سبت حتى الخامس من نوفمبر، وستقوم لجنة من خبراء الحكام الخبراء الذين يمثلون القطاع الخاص وستقوم بتحديد قبول رواد الأعمال للبرنامج، نظرا للثروة من الخبرة والمعرفة التي يمتلكونها في عالم الاستثمار وريادة الأعمال.

قالت فجر الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل معلقة على تجارب الأداء: “متحمسة لإطلاقنا لتجارب الأداء لأنها تتيح للمشاهدين فرصة متابعة عملية الاختيار الحازمة لبرنامج بيبان، كما أترقب لمتابعة للمشاهدين للجنة التحكيم من الخبراء الذين ساعدوا في تسهيل عملية الاختيار معنا من خلال تقديم ملاحظات ونقد بناء وقيم لرواد الأعمال.”

وأضافت: “ويستأهل رواد الأعمال الذين تم اختيارهم على تجارب الأداء للعرض على الموسم الثاني من برنامج بيبان للاستثمار مقابل أسهم، أما عمن لم يتم اختياره على تجارب الأداء فلا شك أنهم اكتسبوا إرشادًا قيمًا من شأنه أن يساعد في تسريع نموهم مما سيسمح لهم بالعودة بشكل أقوى للموسم الثالث.”

وتتقدم مشاريع الأمل بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، على توجيهاته ودعمه الثابت الذي أدى لإنتاج وتطوير بيبان، البرنامج الواقعي الذي يسهم في خلق بيئة داعمة للاستثمار على مستوى الإقليم.

تابعوا أولى حلقات تجارب أداء بيبان على قناة بيبان على منصة اليوتيوب «Beban ME»، وابقوا على اطلاع بآخر أخبار وتحديثات بيبان من خلال متابعة حسابات البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي [email protected]