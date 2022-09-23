محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة أن الإقتصاد السعودي يشهد ثورة صناعية رابعة غير مسبوقة، فقد بدأ العصر الجديد وهو عصر التحول من اقتصاد السلعة الواحد إلي الإقتصاد المتنوع.
وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن اقتصاد السعودية لم يعد معتمداً بشكل أساسي علي أسعار النفط وانتاجه بل تحول إلي اقتصاد متنوع تساهم فيه الصناعات غير النفطية والإرادات النفطية بشكل عام.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يشهد ثورة صناعية تعتمد على التقنية والمعرفة التي تجعل من اقتصاد الندرة وفرة واستدامة، وهذا ما يحدث بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب اقتصادي: اقتصاد المملكة يشهد ثورة صناعية تعتمد على التقدم التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.