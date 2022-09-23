كاتب اقتصادي: اقتصاد المملكة يشهد ثورة صناعية تعتمد على التقدم التقني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة أن الإقتصاد السعودي يشهد ثورة صناعية رابعة غير مسبوقة، فقد بدأ العصر الجديد وهو عصر التحول من اقتصاد السلعة الواحد إلي الإقتصاد المتنوع.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن اقتصاد السعودية لم يعد معتمداً بشكل أساسي علي أسعار النفط وانتاجه بل تحول إلي اقتصاد متنوع تساهم فيه الصناعات غير النفطية والإرادات النفطية بشكل عام.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي يشهد ثورة صناعية تعتمد على التقنية والمعرفة التي تجعل من اقتصاد الندرة وفرة واستدامة، وهذا ما يحدث بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.