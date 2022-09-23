شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يرصد التعاقد مع نجم الأهلي المصري في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود رغبة من جانب نادي اتحاد جدة، للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خلال الفترة المقبلة.



اتحاد جدة يرصد التعاقد مع أكرم توفيق من الأهلي

وأكدت صحيفة "المواطن السعودية"، أن أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر، يدخل ضمن اهتمامات البرتغالي نونو سانتو مدرب العميد، للتعاقد معه بالميركاتو الشتوي.

وتابعت: "إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي تلقت توصيات بالتفكير في ضم أكرم توفيق لا سيما عقب تعافي اللاعب من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وكان اللاعب يغيب على مدار الأشهر الماضية، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة منذ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.



حجازي وحامد يوصيان بضم توفيق إلى اتحاد جدة



وأضافت: "كل من أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي مصر المحترف في العميد، أثنوا على قدرات اللاعب، من أجل التعاقد معه بالفترة المقبلة".

وكان الاتحاد يخطط لضم أكرم توفيق في الصيف الجاري لكن إصابته دفعت الفريق السعودي لتأجيل فكرة ضمه للشتاء المقبل من أجل متابعة اللاعب عقب تعافيه من الإصابة لا سيما أنه متعدد الاستعمالات ويمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن أو الوسط الدفاعي.

وكان أكرم توفيق أكد في تصريحات لموقع النادي الأهلي ترحيبه بفكرة الاحتراف الخارجي وهو ما يعزز من حظوظ الفريق الاتحادي في الحصول على خدمات اللاعب.